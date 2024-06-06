Дед пропавших детей искал их сутки и чуть не утонул в болоте

Мама пропавших Гриши и Вики рассказала, как потерялись дети.

«Они уехали с моим отцом на нашу дачу. Мы купили участок там пять лет назад. Связи там почти нет, а на участке нет электричества. Поэтому и телефоны с собой дети не брали. Позавчера они ушли на рыбалку. Вчера я забеспокоилась, что никто не звонит. Потом просила соседей проверить их. И лишь вечером из леса вышел отец, – цитирует «Комсомольская правда» Альфию, маму пропавших ребят.

Она рассказала, что ее отец еле выбрался из болота.

Напомним, дети пропали вечером во вторник. По словам деда, ребята убежали от него. Сейчас поиски ведут полиция и волонтеры, а также следователи-криминалисты. Все случилось в Байкаловском районе, однако дети могли уйти в другие районы.

Водителей, которые проезжали по Ирбитскому тракту 4 июня вечером, просят посмотреть записи с регистраторов. «Если вы подвозили или видели похожих детей, ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшихся, и вы хотите передать нам запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52, 112 или инфоргам поиска – Мария (Марёна) 89222669874, Анастасия (Тайфун) 89521420659», – просят волонтеры «Лиза Алерт».

Екатеринбург, Елена Сычева

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