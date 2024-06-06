В уральском лесу заблудились двое детей. Идут поиски (ФОТО)

В Свердловской области развернуты поиски двух детей – 12-летнего Гриши и 10-летней Вики. Дети были с дедушкой на рыбалке 4 июня, во вторник, но в какой-то момент пропали. По словам родственника, ребята убежали от него.

Сейчас поиски ведут полиция и волонтеры, а также следователи-криминалисты. Ситуация осложняется тем, что у детей не было с собой мобильных. Все случилось в Байкаловском районе, однако дети могли уйти в другие районы.

Водителей, кто ехал по Ирбитскому тракту 4 июня вечером, просят посмотреть записи с регистраторов. «Если вы подвозили или видели похожих детей, ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшихся, и вы хотите передать нам запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52, 112 или инфоргам поиска – Мария (Марёна) 89222669874, Анастасия (Тайфун) 89521420659», – просят волонтеры «Лиза Алерт».

Екатеринбург, Елена Сычева

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