Вика и Гриша, найденные в уральском лесу, выписаны из больницы

Заблудившихся в лесу в Байкаловском районе Вику и Гришу выписали из больницы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения, детей выписали. С ними все хорошо.

Напомним, 12-летнего Гришу и его 10-летнюю сестру Вику искали четверо суток. Ребята приехали в Слободо-Туринский район из Тюмени на дачу, вместе со своим дедом. 4 июня они пошли на рыбалку в незнакомое место и все трое заблудились. Проплутав приличное время в лесу, семье показалось, что они нашли дорогу к дому. На радостях ребята попросили у деда банковскую карту и побежали, как им казалось, в магазин за мороженым и квасом. Они должны были нагнать дедушку на дороге, но так и не вышли из леса. Сам пенсионер выбрался на дачный участок только к вечеру 5 июня. В спасательной операции принимали участие 600 человек. Гигантские усилия сотен поисковиков увенчались успехом: на пятые сутки ребята нашлись.

Гришу и Вику доставили в больницу в состоянии средней тяжести, после чего их перевезли в родной город, Тюмень, где ребята пошли на поправку.

Екатеринбург, Юлия Медведева

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