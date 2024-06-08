Пропавших в уральском лесу детей на четвертый день нашли живыми

Пропавших в Свердловской области 4 июня Гришу и Вику нашли живыми. Об этом журналистам сообщил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

«Широкомасштабная операция в лесах под Байкалово по розыску двух пропавших детей, в которой было задействовано более 500 сотрудников МВД, МЧС, РГ и волонтеров, к счастью, закончилась благополучно. Они найдены живыми. С ними находятся и их любимые четвероногие питомцы. Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра состояния здоровья. Спецоперации дан отбой», – отметил полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что детей нашел ночью мужчина, который прочесывал местность на квадроцикле. Всего в поисках принимали участие около тысячи волонтеров.

В пресс-службе СКР по региону добавили, что расследование уголовного дела, причин и условий, способствовавших пропаже детей, продолжается.

Как уже сообщал «Новый День», 4 июня 12-летний Гриша и 10-летняя Вика вместе с дедушкой отправились на рыбалку к реке Липка, но заблудились в лесу. Спустя сутки дедушка вышел к деревне и поднял тревогу. Детей искали сотни людей – сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, волонтеры.

Накануне «Новый День» вспоминал другие случаи, когда поиски потерявшихся в лесу детей заканчивались благополучно.

Байкалово, Елена Владимирова

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