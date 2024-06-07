На поиски детей направлены уже 500 человек. Планируется задействовать вертолеты

Общее количество полицейских и волонтеров, задействованных в поиске потерявшихся в лесу детей, увеличено до 500 человек. Дополнительные силы прибыли из Тюмени, а также из отделов полиции Камышлова, Пышмы и Туринска, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он рассказал, что в эпицентр поисковых мероприятий выехал главный сыщик региона полковник Владимир Молодцов. Оперуполномоченные и участковые не только ищут детей в лесу, но проводят подворовой обход в ближайших деревнях – Бурмакина, Мельничной и Липчинском.

«В пешем порядке проверено уже около 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Представители МВД в тесном взаимодействии с коллегами из СКР, МЧС и Росгвардии отрабатывают все возможные версии случившегося. Сегодня органы внутренних дел планируют усилить возможности поиска при помощи двух вертолетов с тепловизорами. Это будет сделано, если позволят погодные условия. Помощь сотрудникам полиции оказывают 5 служебных овчарок – Нори, Игната, Магнус, Жасмин и Юрай Хип»,– рассказал полковник Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», 4 июня 12-летний Гриша и 10-летняя Вика вместе с дедушкой отправились на рыбалку к реке Липка, но заблудились в лесу. Спустя сутки дедушка вышел к деревне , детей ищут до сих пор.

По данным телеграм-канала Ural Mash, спасатели нашли следы пропавших детей – но из-за прошедшего дождя собаки не могут взять запах.

Байкалово, Елена Владимирова

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