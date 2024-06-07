Убит экс-лидер движения «Сорок сороков». Замешана женщина

В подмосковной Лобне убит Антон Еговцев, экс-лидер православного уральского движения «Сорок сороков». В последнее время он был зампредом другой организации – «Зов народа», которая известна жалобами на звезд российской эстрады.

По данным телеграм-каналов, Еговцева убил психически нестабильный мужчина, по предварительной информации, это сделал 37-летний Дмитрий Матвеев. Он напал на Еговцева возле его дома, подкараулив с ножом. Антон скончался от полученных ранений, но и сам успел ранить нападавшего, тот сейчас госпитализирован.

По версии Mash, Матвеев был влюблен в жену Еговцева Екатерину и преследовал ее. На сталкера заявляли в полицию, т.к. ранее он уже нападал на мужа своей возлюбленной.

Отметим, движение «Сорок сороков» декларировали своей целью защиту православных храмов и веры как таковой. В частности, в Екатеринбурге сторонники движения прославились стоянием против фильма «Матильда» Алексея Учителя. В пикет ко Храму на Крови выходил в том числе и Еговцев.

Антон Еговцев у храма

Москва, Елена Сычева

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