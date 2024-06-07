Свердловские врачи дали прогноз по распространению клещевых инфекций в 2024 году

В Свердловской области зарегистрировано уже более 14 тысяч пострадавших от укусов клещей. Из них каждый четвертый – ребенок или подросток до 18 лет. В Екатеринбурге число обращений в травмпункты после встреч с паукообразными выросло в два раза в этом году. Однако специалисты считают, что активность клещей на Среднем Урале не превышает значений прошлых лет.

«По результатам специальных зоолого-этимологических наблюдений мы не видим роста популяции клещей. В этом году прогнозируется примерно такое же количество клещей в Свердловской области, как и в прошлом году. Соответственно, число пострадавших от укусов и заболевших клещевыми инфекциями будет на том же уровне. Каждый год мы проводим исследования грызунов на предмет наличия инфекций, и результаты не меняются. Хотя иногда уровень инфицированности клещевым боррелиозом бывает немного выше средних значений», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя свердловского управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

С начала года с первичным диагнозом «клещевой энцефалит» в Свердловской области было госпитализировано 45 человек. Есть один смертельный случай – в мае скончалась 66-летняя женщина, у которой не было прививки. Сейчас в стационаре находятся девять пациентов, чей диагноз был подтвержден. Как минимум один человек – в тяжелом состоянии.

«В нашей больнице в реанимации находится пациент с очаговой формой энцефалита. Он болеет с 12 мая, причем в анамнезе не было укуса клеща, но был лесной фактор. Пациент не привит. У него было очень быстрое тяжелое начало болезни с развитием судорожного синдрома. Диагноз был поставлен на основании серологического исследования крови и ликвора. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь пациенту», – сообщила заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33 Екатеринбурга Марина Топоркова.

Клещевым боррелиозом в этом сезоне заболели 130 человек. По словам Анжелики Пономаревой, пока статистика по клещевым инфекциям находится на уровне прошлого года. Специалисты отмечают, что инкубационный период развития болезни после укуса клеща в среднем составляет 7-14 дней. Поэтому важно сразу сдать снятого клеща на исследование. При выявлении возбудителя пострадавший в течение 72 часов получит иммунопрофилактику или антибактериальную терапию.

Марина Топоркова подчеркнула, что снимать клеща нужно в перчатках, либо тщательно вымыть руки после процедуры. В Екатеринбурге были случаи заражения клещевыми инфекциями именно после снятия присосавшегося паразита. Также врач напомнила, что можно заболеть энцефалитом после употребления сырого молока. В прошлом году житель Екатеринбурга перенес очаговую форму, выпив козьего молока.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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