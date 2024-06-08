На Урале стартовал масштабный фестиваль музыки, мотоциклов и активностей «Движение»

8 июня в Верхней Пышме состоялась церемония открытия первого на Урале фестиваля, посвященного мотоспорту, путешествиям и движению. Ради этого на территории Музейного комплекса УГМК собрали уникальную сцену: в ее центре стоит модель самого большого БЕЛАЗа. Никто в мире такого еще не делал, отмечают устроители мероприятия.

Тысячи мотоциклистов со всей страны вместе губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым дали старт двухдневному празднику.

«История мотодвижения у нас на Урале насчитывает уже больше ста лет, а наши легендарные мотоциклы Урал с успехом выпускаются сегодня. Я искренне рад, что это движение объединяет тысячи людей. И это не просто состояние души, это возможность путешествовать и увидеть мир. А этот фестиваль призван продвигать наш регион», – отметил в приветственной речи Евгений Куйвашев.

Алексей Орлов, в свою очередь, поблагодарил тех, кто принял участие в организации масштабного события: Фонд святой Екатерины, группу компаний «Сима-Ленд» и других партнеров.

Глава уральской столицы отметил, что «Движение» уже стало одним из знаковых событий региона в этом году: «Фестиваль привлёк в наш регион большое количество гостей из разных уголков России, кто любит мотоспорт, путешествие и движение. Мы все в приятном ожидании, чтобы окунуться в разнообразие мотоциклетной культуры, спортивного духа и культурного потенциала, а также получить незабываемые впечатления и наслаждение красотой движения и скорости».

От Музея УГМК мотоциклисты огромной колонной отправились в центр столицы Урала, где пройдет общий молебен у мощей святой Екатерины – покровительницы города. Кстати, в числе мотоциклистов были и священники Екатеринбургской епархии.

Отметим, что для жителей и гостей Екатеринбурга организаторы подготовили десятки музыкальных, спортивных и культурных пространств для всех желающих.

Екатеринбург, Елена Васильева

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