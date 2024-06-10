Мотофестиваль «Движение» посетили 80 тысяч человек

В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля мотокультуры «Движение», прошедшего 8 и 9 июня. В нем приняли участие около 80 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на фестивале работали более 30 площадок. «Движение» открыл парад, проехавший от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Колонна состояла из 2,5 тысячи байкеров. Кроме уральцев там были гости из Москвы, Новосибирска, Омска, Казани, Челябинска, Тюмени, Кургана, Хабаровска, Читы, Владивостока и многих других городов России. Кроме того, среди байкеров были и священники Екатеринбургской епархии.

Главной площадкой стал Исторический сквер, на сцене которого выступили L'one, Uma2rman, Папин Олимпос, Otyken и «Ундервуд», а также Уральский молодежный симфонический оркестр.

В нескольких мероприятиях фестиваля приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.

В организации масштабного фестиваля приняли участие Фонд святой Екатерины, группа компаний «Сима-Ленд» и другие партнеры.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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