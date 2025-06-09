Мотофестиваль «Движение» посетили 120 тысяч человек

Второй фестиваль мотокультуры «Движение», который прошел в Екатеринбурге 7 и 8 июня, собрал 120 тысяч человек – на 40 тысяч больше, чем в прошлом году.

По словам организаторов, в мотопараде, стартовавшем от Музейного комплекса в Верхней Пышме, приняли участие свыше 4 тысяч байкеров. Колонну возглавили мотоциклы «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода. На фестиваль приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска, Омска, Казани, Кургана, Уфы, Хабаровска, Читы, Костромы, Перми, Краснодара, Улан-Удэ, Иркутска и других городов.

После мотопарада байкеры приняли участие в молебне у часовни святой Екатерины, где хранятся мощи небесной покровительницы города.

Во время фестиваля в Екатеринбурге и Верхней Пышме работали около 20 площадок. Как уже писал «Новый День», за два дня выступили более 180 мотоспортсменов с показательными выступлениями в дисциплинах эндуро, фристайл, стантрайдинг и джимхана. Специально для них построили полосу препятствий из бревен, камней, кабельных катушек, бетонных блоков, колец, плит и гигантских шин от спецтехники –было использовано более 1000 тонн материала. Также во время фестиваля прошли соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу на Городском пруду.

В музыкальной части фестиваля выступили группы «Комната Культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Концерты прошли на главной сцене на Плотинке.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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