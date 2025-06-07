Более 4 тысяч мотоциклистов собрались на фестивале «Движение»

В Екатеринбурге стартовал фестиваль мотокультуры «Движение». В течение двух дней гости и жители города увидят выступления спортсменов-экстремалов и концерты рок-групп. По данным организаторов, в фестивале принимает участие более 4 тысяч мотоциклистов.

Всех участников поприветствовали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава ГК «Сима-ленд» и меценат Андрей Симановский, а также директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«Фестиваль «Движение» стал главным событием, я думаю, не только в Свердловской области, но и во всей стране. Модное слово «движ» – это про нас, про Свердловскую область. И важно, что тема этого года приближена к главному событию – 80-летию Победы. Свердловская область всегда была на передовой всех главных событий страны: в годы Великой Отечественной наш танк Т-34 был назван главным творцом Победы. Наши мотоциклы «Урал» использовались в боевых действиях и выполняли много задач. И сегодня перед Свердловской областью стоят важнейшие задачи, которые поставил президент и которые тоже связаны с движением вперед», – подчеркнул Денис Паслер.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил о вкладе мотоциклистов в Победу в Великой Отечественной войне и пожелал нынешним байкерам безопасных дорог.

Фестиваль начался с мотопробега. Байкеры выехали из Верхней Пышмы и финишировали у часовни святой Екатерины, где состоялся молебен. После этого начнется спортивная программа. За два дня на площадках выступят более 180 мотоспортсменов с показательными выступлениями в дисциплинах эндуро, фристайл, стантрайдинг и джимхана. Специально для них построили полосу препятствий из брёвен, камней, кабельных катушек, бетонных блоков, колец, плит и гигантских шин от спецтехники – всего более 1000 тонн материала. Также во время фестиваля пройдут соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу на Городском пруду.

В музыкальной части фестиваля примут участия группы «Комната Культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы». Концерты пройдут на главной сцене на Плотинке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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