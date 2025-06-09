В период мотофестиваля «Движение» один байкер погиб, еще пятеро пострадали

За прошедшие выходные в Свердловской области число аварий с мотоциклистами выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили в пресс-службе облГАИ, в 12 таких ДТП один человек погиб, а пятеро получили различные травмы.

«Особую тревогу вызывает факт привлечения к административной ответственности 47 мотоциклистов за различные нарушения правил дорожного движения. Основные нарушения касались фактов управления мототранспортом без прав, езды без мотошлемов, правил маневрирования и другие грубые несоблюдения требований безопасности», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый День», в эти выходные в Екатеринбурге и Верхней Пышме прошел мотофестиваль «Движение», который собрал 120 тысяч человек. А в мотопараде, стартовавшем от Музейного комплекса в Верхней Пышме, приняли участие свыше 4 тысяч байкеров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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