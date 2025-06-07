Сотни байкеров приняли участие в молебне у мощей святой Екатерины

Участники фестиваля «Движение» приняли участие в молебне у часовни святой Екатерины, где хранятся мощи небесной покровительницы города.

Одним из участников мотофестиваля и молебна стал настоятель храма Казанской Божией Матери в микрорайоне Химмаш Алексий Русин. «Фестиваль «Движение» – это возможность выехать с территории храма на мотоцикле, потому что обычно такой ритм, что сложно с машины пересесть на мотоцикл. Вообще для меня путешествие – это своего рода отдых. Когда ты на мотоцикле, то по-другому ощущаешь и чувствуешь этот мир. В машине мы обычно едем, чувствуем кондиционер и какое-нибудь пахнущее благовоние. А тут едешь, например, мимо озера, и раз – такая прохлада, тут какие-то цветы, и ты чувствуешь этот мир более тонко. Невозможно, не прийти к пониманию того, что у всей красоты есть Творец», – прокомментировал священник.

Фестиваль «Движение» проходит в Екатеринбурге второй год подряд. Это мероприятие объединяет сразу несколько направлений – культурное, развлекательное, спортивное и духовное. «Это уникальное событие в жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Уникально в том плане, что здесь подчеркиваются ценности, которые очень важны для учредителей Фонда святой Екатерины. Это развитие спорта и здоровый образ жизни. Молебен в сердце нашего города – у часовни святой Екатерины – стал уже доброй традицией, и несколько сотен байкеров сегодня молились о Божьей помощи в пути», – сказал директор фонда Александр Андреев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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