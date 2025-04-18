На мото-фестивале в Екатеринбурге выступит Найк Борзов

Хедлайнером фестиваля мотокультуры «Движение», который пройдет в июне в Екатеринбурге, станет Найк Борзов.

Как сообщают организаторы, автор хитов про маленькую лошадку и три слова выступит на главной сцене в Историческом сквере у капсулы времени в Екатеринбурге 7 июня в 21:00, вход – бесплатный.

Еще на фестивале выступит омская певица Drummatix, которая завоевала популярность одновременно на альтернативной, этно- и хип-хоп-сцене.

Приезжих музыкантов 7 июня поддержат уральские группы «Шарташ», Gilead, Pine Ridge, The Travelling Orchestra, Blues Doctors.

Первый фестиваль мотокультуры «Движение» прошел в 2024 году. В нем приняли участие около 80 тысяч человек. На фестивале работали более 30 площадок. Приезжали гости из Москвы, Новосибирска, Омска, Казани, Челябинска, Тюмени, Кургана, Хабаровска, Читы, Владивостока и многих других городов России. На главной площадке в Историческом сквере выступили L'one, Uma2rman, «Папин Олимпос», Otyken и «Ундервуд», а также Уральский молодежный симфонический оркестр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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