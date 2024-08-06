Второй мотофестиваль «Движение» пройдет 7-8 июня 2025 года

Второй фестиваль мотокультуры «Движение» пройдет в Екатеринбурге с 7 по 8 июня 2025 года. Такое решение принял глава города Алексей Орлов.

«Фестиваль надолго останется в памяти каждого, кто принимал в нем участие на самых разных площадках в Верхней Пышме и Екатеринбурге. Фестивалю «Движение» быть и в дальнейшем», – цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Алексей Орлов подчеркнул, что подобные проекты дают возможность всем желающим познакомиться с историей и традициями мотоспорта, поделиться опытом и разделить общие интересы с единомышленниками. Отдельно Глава Екатеринбурга также поблагодарил за оказанную поддержку в проведении фестиваля «Движение» губернатора Евгения Куйвашева, Федерацию свободных байкеров, спонсоров и партнеров мероприятия – Фонд святой Екатерины, компанию «Сима-Ленд».

Как уже сообщал «Новый День», первый фестиваль мотокультуры «Движение» состоялся 8 и 9 июня. В нем приняли участие около 80 тысяч человек. На фестивале работали более 30 площадок. На открытии прошел парад, проехавший от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Колонна состояла из 2,5 тысячи байкеров. Кроме уральцев там были гости из Москвы, Новосибирска, Омска, Казани, Челябинска, Тюмени, Кургана, Хабаровска, Читы, Владивостока и многих других городов России. Кроме того, среди байкеров были и священники Екатеринбургской епархии. Главной площадкой стал Исторический сквер, на сцене которого выступили L'one, Uma2rman, Папин Олимпос, Otyken и «Ундервуд», а также Уральский молодежный симфонический оркестр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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