На открытие мотофестиваля «Движение» приедет Костя Цзю

Абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю 7 июня приедет на открытие мотофестиваля «Движение» в Верхней Пышме.

Как сообщили организаторы, утром 7 июня в музейном комплексе Верхней Пышмы Костя Цзю проведет разминку для участников фестиваля.

В 12:45 от сцены, построенной на самом большом в мире БелАЗе, стартует мотопарад. В прошлом году в параде приняли участие около 2500 мотоциклистов. Кроме уральцев там были гости из Москвы, Новосибирска, Омска, Казани, Челябинска, Тюмени, Кургана, Хабаровска, Читы, Владивостока и многих других городов России.

Как уже сообщал «Новый День», первый фестиваль мотокультуры «Движение» состоялся 8 и 9 июня 2024 года. В нем приняли участие около 80 тысяч человек. На фестивале работали более 30 площадок. Главной площадкой стал Исторический сквер, на сцене которого выступили L'one, Uma2rman, «Папин Олимпос», Otyken и «Ундервуд», а также Уральский молодежный симфонический оркестр.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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