В мэрии Екатеринбурга появилась новый куратор образования

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил директором департамента образования администрации города Инну Гумбатову, которая раньше руководила школой «Созвездие» в микрорайоне Солнечном.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Инна Гумбатова родилась в Петропавловске. В 1999 году окончила Шадринский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы», в 2015 году – магистратуру в РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 2020 году Инна Гумбатова возглавила новую школу «Созвездие» в Солнечном. При ней были созданы IT-классы с углубленным изучением отдельных предметов, 10-й инженерный класс «Росатом».

Как уже сообщал «Новый День», ранее систему образования курировал Константин Шевченко, но 1 июня он был назначен заместителем главы города по социальным вопросам. На этом посту Шевченко сменил Екатерину Сибирцеву, которая ушла из администрации Екатеринбурга в апреле.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube