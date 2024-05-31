Алексей Орлов назначил вице-мэра по соцполитике

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о назначении с 1 июня Константина Шевченко своим заместителем, курирующим вопросы социальной политики.

Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале. «Перед нами стоят как никогда серьёзные задачи в социальной сфере. Поэтому важно не сбавлять набранный темп, двигаться вперёд и достигать новых высоких результатов, бережно сохраняя при этом лучшие традиции!» – написал Алексей Орлов.

На этом посту Шевченко сменит Екатерину Сибирцеву, которая ушла из администрации Екатеринбурга в апреле.

С октября 2020 года Константин Шевченко работает в городской администрации на посту директора департамента образования. До этого в течение 10 лет руководил Дворцом молодежи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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