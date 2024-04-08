Официально: Екатерина Сибирцева покидает пост вице-мэра Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева уходит в отставку. Ее заявление об увольнении подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Сибирцева проработает на своем посту еще две недели – до 20 апреля. Кто станет ее сменщиком, в мэрии пока не говорят.

Екатерина Сибирцева работала в администрации Екатеринбурга почти 10 лет: сначала заместителем главы Октябрьского района, затем начальником департамента образования. В 2020 году она была назначена вице-мэром и курировала социальную сферу города.

«Я хотела бы поблагодарить коллег за огромную проделанную совместно работу, реализованные идеи, вдохновение, которым мы делились, творческий подход к новым вызовам и талант, который они применяли к решению общих задач. Уверена, что набранный темп и поставленные цели помогут сплоченной команде двигаться дальше, брать новые рубежи и добиваться новых успехов», – прокомментировала Сибирцева.

Официально причина отставки не называется. По данным СМИ, Екатерина Сибирцева покидает муниципальную службу по семейным обстоятельствам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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