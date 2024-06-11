Бывший уральский мэр вернется из Москвы и станет министром

Бывший мэр Талицы Александр Толкачев послезавтра займет вакантное место в правительстве Свердловской области.

Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», Евгений Куйвашев уже подписал указ о назначении Толкачева с 13 июня министром транспорта Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», глава Талицы Александр Толкачев покинул свой пост около года назад и перешел на работу в Федеральное агентство по делам национальностей, которым руководит Игорь Баринов, бывший депутат Госдумы от Свердловской области. Теперь, судя по всему, экс-мэр снова вернулся на Урал.

Добавим, предыдущий министр транспорта Василий Старков в ноябре 2023 года ушел в отставку и уехал в зону спецоперации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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