Уральский мэр ушел работать в агентство по делам национальностей

Глава Талицы Александр Толкачев покидает свой пост и переходит на работу в Федеральное агентство по делам национальностей, которым руководит Игорь Баринов, бывший депутат Госдумы от Свердловской области.

«Мне предложили работу в Федеральном агентстве по делам национальностей. В современной ситуации в стране и в мире эта деятельность очень важна. В приоритете – обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия в России. Моя конкретная задача – обеспечить это на новых территориях Российской Федерации», – написал Толкачев на своей странице «ВКонтакте».

В ближайшее время местная дума должна объявить конкурс по отбору кандидатур на пост мэра.

Талица, Елена Владимирова

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