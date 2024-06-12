Под Первоуральском разбился вертолет – в нем были муж и жена

В Свердловской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson R44. Инцидент произошел недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. На борту находились два человека, муж и жена, управлял вертолетом мужчина.

Сейчас оба доставлены в больницу. У мужчины состояние средней тяжести, женщина – в крайне тяжелом. У них есть трое или четверо детей, которые сегодня оставались с бабушкой и дедушкой.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, собственник воздушного судна и личности пострадавших», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube