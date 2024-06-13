Из-за жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело

В Свердловской области после жесткой посадки вертолета под Первоуральском возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного средства (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ). Им занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Напомним, инцидент произошел вчера. Вертолет Robinson под управлением 38-летнего пилота из Билимбая, по предварительным данным, мог зацепиться за верхушки деревьев. На борту находилась также пассажирка, 41-летняя Эльнара. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, у нее множественные травмы, женщина находится на аппарате ИВЛ. И она, и мужчина, управлявший вертолетом, сейчас в реанимации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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