Суд прекратил уголовное дело о крушении частного вертолета под Первоуральском

Мировой судья вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении бизнесмена Игоря Чистовского, который 12 июня 2024 года допустил падение вертолета Robinson R44 в окрестностях Билимбая. Мужчина был за штурвалом, рядом с ним находилась пассажирка Эльнара Дворникова. Женщина получила тяжелые травмы.

Игорю Чистовскому было предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Как стало известно в суде, у мужчины не было удостоверения пилота, хотя он проходил соответствующее обучение. Подсудимый признал вину в полном объеме. Чистовский также возместил причиненный ущерб собственнику вертолета – 9,5 миллиона рублей, и продолжает выплачивать компенсацию пострадавшей пассажирке.

Согласно постановлению суда, уголовное преследование бизнесмена прекращено в связи с примирением сторон. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube