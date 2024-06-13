Синоптики предупредили об аномальной жаре и смоге

На Среднем и Южном Урале, а также в Пермском крае установилась аномально жаркая погода.

Как сообщает Уралгидрометцентр, 13-16 июня в этих регионах, а также 13-17 июня в отдельных районах Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7° и более. 14-15 июня в отдельных районах Свердловской области и Пермского края ожидается сильная жара с температурами воздуха до 36 °C.

В связи с этим ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Кроме того, в Свердловской области с 20 часов 10 июня объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается, что смог рассеется после 20:00 воскресенья, 16 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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