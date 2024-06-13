Как пережить жару в городе – советы медиков

Средний Урал накрыла аномальная жара. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до +36 °C. Труднее всего такую погоду переносить в городе. Чтобы не страдать от жары, медики советуют соблюдать простые правила.

1. Сократите время пребывания под прямыми солнечными лучами и носите головной убор. Наиболее опасные часы в жару – с 11:00 до 16:00. Одежду лучше выбирать из натуральных легких тканей светлого цвета.

2. В жару важно охлаждать помещение. Если нет кондиционера, можно поставить вентилятор и емкость с водой. Вода будет испаряться под потоком воздуха и снизит температуру в комнате. Также будет полезно открыть все окна и двери – сквозняк обеспечит дополнительную циркуляцию воздуха в помещении. Если солнце светит прямо в окно, нужно повесить шторы, жалюзи или заклеить стекло пленкой.

3. Стоит пить больше воды. В жаркую погоду количество выпитой воды может увеличиваться до 3 литров, и это нормально. Идеальным средством утоления жажды считается чистая питьевая вода или несладкий зеленый чай. При высокой температуре окружающей среды, чтобы избежать обезвоживания, нужно пить по 100-200 мл жидкости в час. А если человек занят физическим трудом, то воды нужно больше.

4. В жару лучше ограничить или вовсе избавиться от жареной, копченой, жирной еды, консервов и фастфуда. Употребляйте меньше мяса и больше зелени, овощей и фруктов. Соленой пищей лучше не увлекаться, так как соль абсорбирует жидкость в организме, и от этого становится еще жарче. А вот продукты с витамином С, наоборот, помогут лучше адаптироваться к жаркой погоде. Важное правило – не покупайте еду у уличных торговцев. В условиях жаркой погоды пища портится быстрее, поэтому есть высокий риск получить тяжелое отравление.

5. Нужно внимательно следить за своим самочувствием. В жаркую погоду в группу риска попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких, с эндокринными заболеваниями, с избыточным весом и беременные женщины. Людям, которые страдают артериальной гипертензией, важно в жару контролировать уровень артериального давления. Поэтому при себе лучше иметь тонометр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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