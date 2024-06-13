Соглашение об ограничениях для самокатов еще не подписано

Власти города пока не подписали соглашение с компаниями, которые предоставляют самокаты в аренду. Документ должен был появиться во вторник, но стороны пока не закончили обсуждение, уточнили в ратуше. Там отметили, что в ближайшее время соглашение все же будет подписано, возможно – на этой неделе.

Напомним, ранее близкий к администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщал, что в документе будут прописаны запреты и ограничения, которые позволят обезопасить, в первую очередь, пешеходов. Так, предполагается, что на электросамокатах будет запрещено ездить в парках – Зеленой Роще, «Уралмаш» и «Эльмаш», части Преображенского парка, во всем парке Маяковского и на площадке ТРЦ «Радуга парк». Кроме того, планируется запрет парковки самокатов на мостах и под ними, у школ и на узких тротуарах. Также должны появиться ограничения скорость кикшеринговых устройств в зависимости от интенсивности пешеходного трафика, максимальная разрешенная скорость составит 25 км/ч, минимальная – 10 км/ч.

Екатеринбург, Елена Сычева

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