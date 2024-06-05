Шесть парков Екатеринбурга закроют для самокатчиков

Уже на следующей неделе в Екатеринбурге запретят езду на арендных электросамокатах в нескольких городских парках. Это будет прописано в соглашении между мэрией и кикшеринговыми компаниями.

Как сообщает близкий к администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», после долгих переговоров стороны пришли к тому, что нужно запретить движение самокатов в ЦПКиО, в Зеленой Роще, парках «Уралмаш» и «Эльмаш», в части Преображенского парка и на площадке ТРЦ «Радуга парк». В Шарташском лесопарке движение уже запрещено. При этом возможно уточнение геолокации для кикшеринговых самокатов, чтобы они могли объезжать «закрытые» парки по периметру.

Кроме того, запретят парковки самокатов на мостах и под ними, у школ и на узких тротуарах.

Скорость кикшеринговых самокатов будет ограничиваться в зависимости от интенсивности пешеходного трафика с шагом 5 км/ч. Максимальная скорость составит 25 км/ч, минимальная – 10 км/ч. Ночью и вне часа пик ограничения кое-где могут быть сняты.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле городские власти объявили об ограничении максимальной скорости езды на самокатах на некоторых улицах и в парках до 15 км/ч. Скорость была ограничена: вдоль всей набережной Городского пруда; на проспекте Ленина; на Октябрьской площади; в Историческом сквере; в ЦПКиО; на улице Вайнера; на улице Бардина; в Южном парке; в парке Чкалова; в парке имени Павлика Морозова; в парке 50-летия ВЛКСМ; в Харитоновском парке; в парке имени Блюхера; в парке имени ХХII Партсъезда.

Этого оказалось недостаточно. В конце мая в Свердловской области активно обсуждалась тема более жесткого ограничения движения электросамокатов . Поводом стала статистика: за четыре месяца случилось 27 ДТП, в которых пострадали 29 человек, в том числе восемь детей. В 20 случаях это были аварии с кикшеринговым транспортом, в шести случаях самокатчики скрылись с места ДТП. Городская администрация анонсировала появление зон, в которых будет полностью запрещено движение самокатов, зоны, где нельзя оставлять самокаты, а также зоны, где их скорость будет снижена до 10 и 15 км/час. Соглашение об этом должны в ближайшие дни подписать все три сдающие в городе в аренду самокаты компании: «Яндекс», «Вуш» и «Юрент».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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