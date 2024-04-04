В мэрии напомнили, где нельзя быстро ездить на самокатах (СПИСОК)

С началом сезона езды на самокатах в администрации Екатеринбурга усилили меры безопасности дорожного движения.

На некоторых улицах и в парках максимальную скорость езды на самокатах ограничили до 15 км/ч.

Скорость будет ограничена: вдоль всей набережной Городского пруда; на проспекте Ленина; на Октябрьской площади; в Историческом сквере; в ЦПКиО; на улице Вайнера; на улице Бардина; в Южном парке; в парке Чкалова; в парке имени Павлика Морозова; в парке 50-летия ВЛКСМ; в Харитоновском парке; в парке имени Блюхера; в парке имени ХХII Партсъезда.

«Это поможет снизить количество ДТП с участием электросамокатов и сделать улицы мегаполиса более безопасными для всех участников дорожного движения», – заявили в мэрии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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