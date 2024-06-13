Появилась карта Екатеринбурга с ограничениями для самокатчиков

Администрация Екатеринбурга и кикшеринговые компании завершают работу над проектом соглашения по ограничению скорости электросамокатов в отдельных районах города.

Сегодня близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» опубликовал карту, на которой можно посмотреть, где на какой скорости будут ездить самокаты.

Как уже сообщал «Новый День», власти города пока не подписали соглашение с компаниями, которые предоставляют самокаты в аренду. Документ должен был появиться во вторник, но стороны пока не закончили обсуждение, уточнили в администрации Екатеринбурга. Там отметили, что в ближайшее время соглашение все же будет подписано, возможно – на этой неделе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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