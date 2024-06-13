Обвиняемого в шпионаже американца Эвана Гершковича будут судить в Екатеринбурге

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием установлено и документально подтверждено, что журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.

Незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное следствие проведено Следственным управлением ФСБ России. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщал «Новый День», американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича «взяли с поличным». Задержанный вины не признает.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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