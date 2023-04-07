Задержанному в Екатеринбурге американскому журналисту предъявлено обвинение в шпионаже

Журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу задержанному в Екатеринбурге по делу о шпионаже следствие предъявило обвинение, – сообщает в пятницу, 7 апреля, «Интерфакс».

Собеседник агентства сообщил: «Гершковичу предъявлено обвинение. Ему вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ)».

В свою очередь ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что «корреспондент WSJ Эван Гершкович категорически отверг обвинение в шпионаже в интересах своей страны».

Согласно версии следствия, Эван Гершкович, «по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющих государственную тайну».

Ра нее в ФСБ сообщили, что Гершкович был задержан в Екатеринбурге Напомним, что 30 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил о задержании Гершковича в Екатеринбурге «при попытке получения секретных сведений». В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал журналиста The Wall Street Journal до 29 мая.

Москва, Иван Бабурин

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