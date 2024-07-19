Приговор журналисту The Wall Street Journal, которого судят за шпионаж, огласят сегодня

Приговор журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого судят за шпионаж, вынесут сегодня вечером, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда

«Процесс вышел на завершающую стадию. Суд исследовал все материалы уголовного дела, допросил свидетелей и подсудимого, провел прения сторон, выслушал последнее слово подсудимого. После чего судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора», – сообщили в инстанции. Гособвинение запрашивает для американца 18 лет колонии.

Ранее процесс закрыли от СМИ, т.к. в деле есть данные, представляющие гостайну. По данным ФСБ, американец собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», которые и составляют государственную тайну. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дело Гершковича, сообщил, что у России есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности Гершковича. Сообщалось, что спецслужбы США и РФ обсуждают возможности обмена.

Екатеринбург, Елена Сычева

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