Прокурор по делу Гершковича участвовал в процессах «химмашевского стрелка», фотографа Лошагина и вице-мэра Контеева

Прокурор Микаэль Оздоев, который представляет обвинение в деле американского журналиста Эвана Гершковича, прокомментировал процесс.

«Следствием установлено, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ на территории Свердловской области собирал секретные сведения о деятельности оборонного предприятия по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное расследование проведено Следственным управлением ФСБ России», – сообщил он журналистам после первого заседания. Следующее состоится 13 августа.

Как уже сообщал «Новый День», ранее прокурор принимал участие во многих громких процессах. Например, в 2021 году Микаэль Оздоев участвовал в процессе по делу «химмашевского стрелка» Сергея Болкова, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял со своего балкона в людей, в результате чего тяжелое ранение получила девятилетняя девочка и легкое – сотрудник Росгвардии.

В 2015 году Оздоев добился отмены оправдательного приговора по делу фотографа Дмитрия Лошагина, который обвинялся в убийстве жены-фотомодели.

В 2012 году Микаэль Оздоев выступал обвинителем по делу вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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