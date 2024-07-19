Американский журналист Эван Гершкович получил 16 лет колонии за шпионаж (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (276 УК РФ). Гособвинение запрашивало для него 18 лет колонии.

Приговор американскому журналисту

Напомним, американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». «Незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное расследование проведено Следственным управлением ФСБ России», – сообщил журналистам после первого заседания прокурор Микаэль Оздоев.

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер рассказывал, что Гершкович при личной встрече расспрашивал его о настроениях в обществе и состоянии промышленности на Урале. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович на Урале, «не имеет отношения к журналистике». 30 марта 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича «взяли с поличным». Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН сообщил журналистам, что у России есть все доказательства причастности журналиста к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена. Ранее, в феврале 2024 года, президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Гершкович может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам.

Впрочем, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов об обмене американского журналиста.

Британский консул о приговоре американскому журналисту

Екатеринбург, Дарья Деменева

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