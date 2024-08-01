Американского шпиона Эвана Гершковича обменяют уже сегодня

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный за шпионаж в пользу США, может покинуть Россию уже сегодня – по обмену.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский канал Fox News. Как заявил ведущий телеканала, эта информация была получена от газеты The Wall Street Journal. На кого именно обменяют Гершковича, пока неизвестно.

Как уже сообщал «Новый День», американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер рассказывал, что Гершкович при личной встрече расспрашивал его о настроениях в обществе и состоянии промышленности на Урале. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович на Урале, «не имеет отношения к журналистике». 30 марта 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича «взяли с поличным».

Тем не менее в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Эван Гершкович, обвиняемый в России в шпионаже, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам.

19 июля Свердловский областной суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (276 УК РФ). Гособвинение запрашивало для него 18 лет заключения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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