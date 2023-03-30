Дмитрий Песков об Эване Гершковиче: «Он был задержан с поличным»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с задержанием американского журналиста Эвана Гершковича о подозрениях речи не идет.

«Насколько нам известно, его взяли с поличным», – цитирует Пескова ТАСС. Также он добавил, что публикации корреспондента The Wall Street Journal, задержанного в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, известны в Кремле.

В редакции Wall Street Journal отвергают обвинения в адрес своего корреспондента и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится на сайте издания. Газета отметила, что Гершкович работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России.

Как уже сообщал «Новый День», корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был накануне задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Депутат заксо Вячеслав Вегнер рассказал, что Гершкович расспрашивал его о настроениях в обществе и состоянии промышленности на Урале. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович на Урале, «не имеет отношения к журналистике».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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