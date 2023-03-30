ФСБ: журналист WSJ задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже в интересах правительства США.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ, Гершкович по заданию США собирал сведения, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений американца задержали. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

О том, что Гершкович, возможно, был задержан вчера в Екатеринбурге, сообщил его знакомый Ярослав Ширшиков. Очевидцы говорили, что накануне вечером из ресторана Bukowski Grill в центре города силовики вывели неизвестного человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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