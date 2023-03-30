Задержание Эвана Гершковича как признак возвращения к пику «холодной войны»

Задержание в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича свидетельствует, что отношения России и Запада вернулись на пик противостояния, как это было в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Такую точку зрения высказал политобозреватель «Царьграда» Андрей Перла. Приводим его колонку целиком.

«Воля ваша, но это очень смешная история.

Всё дело в том, что господин Гершкович официально представляет в России The Wall Street Journal. Одно из самых влиятельных и известных в мире СМИ США. Да и вообще – одно из самых влиятельных СМИ на английском языке. Арест такого человека в «варварской России», несомненно, будет иметь огромный международный резонанс. Тем более что у ареста есть причина, которых давно не бывало: Гершкович задержан за шпионаж.

Если суммировать сообщения информационных агентств, получается вот что. Гершкович прибыл в Екатеринбург совершенно открыто, ни от кого не скрываясь. Он заявлял, что готовит материал о ЧВК «Вагнер» (не так давно было сообщение об открытии в ряде российских регионов, в том числе и в Екатеринбурге, вербовочных пунктов «Вагнера», так что маршрут вопросов вроде бы не вызывал). Однако Эван Гершкович решил посетить ещё и Нижний Тагил – то есть место производства бронетехники.

«Корреспондент в Москве ведущей газеты финансового истеблишмента США The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован по обвинению в шпионаже. Он делал репортажи о ЧВК «Вагнер» и зачем-то ездил в Нижний Тагил, где находятся ведущие оборонные предприятия», – так описывает ситуацию известный политолог Сергей Марков.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «...то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».

Похолодало, однако

Что во всём этом по-настоящему интересного? Да просто таких событий в России не происходило с прошлой холодной войны: чтобы американский корреспондент оказался шпионом и чтобы шпион пытался «на дурачка» что-то разузнать про «Уралвагонзавод».

Само событие означает, что наши отношения с США, НАТО, вообще с Западом вернулись примерно на уровень конца 50-х – начала 60-х. То есть на пик противостояния. Вот в те времена арест в России американского журналиста (или шпиона, который притворяется журналистом) никого бы не удивил. Ни в одной стране мира. А примерно с середины 80-х такое событие казалось... ну, пожалуй, что невозможным. Потому что, во-первых, не принято арестовывать журналистов, во-вторых, не принято использовать журналистов как шпионов, в-третьих – ну, при нынешнем уровне информации обо всём, что такого журналист может узнать, лично приехав пусть даже в сам Нижний Тагил?

Внимание, товарищи, все эти соображения потеряли свою актуальность.

Уровень информированности противника о том, что на самом деле делается в России, упал, что называется, ниже плинтуса. Они правда не знают, что у нас творится. Не понимают, чем и как живёт Россия. Пытаются получать нужные данные от эмигрантов, а те кормят байками и слухами. Пытаются что-то понять из наших СМИ и социальных сетей – и понимают, что ничего не понимают. А ещё понимают, что русские почему-то не разглашают в своих соцсетях военных тайн. Совершенно не по-западному себя ведут. И вот посылают в Россию этакого Гершковича, чтобы он на месте посмотрел. И он прямо на месте начинает спрашивать, что же всё-таки там на танковом производстве делается...

Что с того?

Арест – показательный. Он показывает уровень международной напряжённости и уровень, на котором находятся у противника знания о России. Тот и другой уровень следует оценивать как удовлетворительный. Так впредь и надо.

...А Гершковича, наверное, можно будет обменять на кого-нибудь полезного. Совершенно незаконно и несправедливо арестованного в США или для США».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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