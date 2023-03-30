Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ расспрашивал депутата о «вагнерах» и военных заводах

Американский журналист Эван Гершкович, задержанный вчера в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, в свой прошлый приезд встречался с депутатом заксобрания Свердловской области Вячеславом Вегнером.

Как рассказал «Новому Дню» сам депутат Вегнер, корреспондента Wall Street Journal интересовало отношение жителей Екатеринбурга и области к СВО. «По его мнению, по мнению его американских читателей, Екатеринбург – это некий анклав, который не поддерживает спецоперацию и президента. Я его пытался разубедить. Еще он почему-то решил, что у меня есть какие-то отношения с Пригожиным, спрашивал о ЧВК «Вагнер». Да, я писал Пригожину, потому что у меня более тысячи обращений от заключенных, которые хотели бы искупить свою вину кровью, в том числе – обращения от женщин, которые готовы стать там поварами, санитарками. Об этом я ему рассказал, а то он считает, что заключенных чуть ли не штыками туда гонят. Еще его интересовал промышленный потенциал области. Я сказал, что не уполномочен это обсуждать, но просил передать нашим друзьям в Америке, что у нас все будет хорошо, а врагам – что «опорный край державы» выполнит все поручения президента», – поделился Вегнер.

Он уточнил, что встреча с американцем у него состоялась около 10 дней назад. Как уже сообщал «Новый День», корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был накануне задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже в интересах правительства США. ФСБ заявила, что американец по заданию правительства США собирал сведения, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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