«Я и дальше продолжу общаться с иностранцами». Свердловский депутат не жалеет о встрече с американским журналистом, обвиняемом в шпионаже

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер опроверг информацию о том, что его отправили в бессрочный отпуск после задержания корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Парламентарий был одним из собеседников американского журналиста, которого ФСБ обвиняет в шпионаже. Слухи о временном отстранении депутата от заседаний заксо стали распространяться сегодня.

«Это точно не соответствует действительности, потому что нет бессрочного отпуска депутата ни по каким правилам и регламентам. Это стопроцентная провокация. Я только что беседовал с Людмилой Валентиновной Бабушкиной (председатель заксобрания, – прим. ред.), мы будем мероприятие организовывать. Вся эта история никак не повлияла на мою работу. И на опросы меня никто не вызывал. Но теперь я буду больше работать на благо России, Свердловской области и Екатеринбурга. И буду усиливать работу по доставке гуманитарных грузов на Луганщину и Донбасс», – прокомментировал «Новому Дню» Вячеслав Вегнер.

На вопрос о том, не жалеет ли он о встрече с американским репортером, Вегнер ответил: «Я встречался с иностранными журналистами, встречаюсь и буду встречаться. Потому что я считаю, что это некая народная дипломатия. Надо разговаривать. Любая война заканчивается переговорами за столом. С людьми надо встречаться и надо излагать нашу позицию. Судя по тому, какие вопросы мне задавал [Эван Гершкович], такое впечатление, что они на другой планете живут. О нас они ничего не знают и имеют довольно печальное представление. А это тоже вредит взаимоотношению людей», – заметил Вегнер.

Напомним, корреспондент WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге вечером 29 марта. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, Лефортовский суд Москвы арестовал иностранца на два месяца на время расследования уголовного дела. Сначала сообщалось, что американский журналист приехал на Урал, чтобы изучить отношение местного населения к ЧВК «Вагнер», и для этого встречался с известными активистами, в том числе с депутатом Вячеславом Вегнером.

Российские спецслужбы заявляют, что журналистская деятельность могла быть прикрытием. По версии ФСБ, Гершкович по заданию правительства США собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Также утверждается, что корреспондента взяли с поличным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»