Лефортовский суд Москвы отправил сотрудника WSJ под арест

Арестованного по подозрению в шпионаже гражданина США Эвана Гершковича заключили под стражу.

«Лефортовский суд арестовал журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», вину Гершкович не признает», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Как уже сообщал «Новый День», корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был накануне задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Депутат заксо Вячеслав Вегнер рассказал, что Гершкович расспрашивал его о настроениях в обществе и состоянии промышленности на Урале. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович на Урале, «не имеет отношения к журналистике». Дмитрий Песков сказал, что американца «взяли с поличным».

Москва, Елена Владимирова

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