Мария Захарова прокомментировала задержание корреспондента WSJ в Екатеринбурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о задержании в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», – написала Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был накануне задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже в интересах правительства США. ФСБ заявила, что американец по заданию правительства США собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Депутат заксо Вячеслав Вегнер рассказал, что Гершкович расспрашивал его о настроениях в обществе и состоянии промышленности на Урале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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