В Екатеринбурге пропал журналист Wall Street Journal

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович пропал в Екатеринбурге. Об этом сообщил уральский пиарщик Ярослав Ширшиков, который беседовал с корреспондентом незадолго до исчезновения.

По его словам, Гершкович изучал тему отношения российского общества к ЧВК «Вагнер». В Екатеринбурге он встречался с несколькими людьми и делал интервью, а затем улетел в Москву.

«Где-то в час ночи звонок из Лондона. Сэр по имени Томас мне сообщает, что Эван Гершкович вернулся в среду в Екатеринбург и перестал выходить на связь уже более 9 часов. Мол, он оставил в редакции мой телефон на случай, если что-то случится», – написал Ширшиков в своих соцсетях.

Эван Гершкович уже несколько лет живет в Москве и довольно хорошо говорит по-русски. В социальных сетях иностранный журналист появлялся сутки назад.

Telegram-канал «Не для протокола», который связывают с администрацией губернатора Свердловской области, сообщил: «Вчера в Екатеринбурге действительно задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Ситуация очень серьезная». Ранее очевидцы говорили, что накануне вечером из ресторана Bukowski Grill в центре города силовики вывели неизвестного человека. На его голову был натянут свитер, так что лица не было видно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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