Путин об освобождении журналиста Гершковича: «Об этом можно договориться»

Американский журналист Эван Гершкович, обвиняемый в России в шпионаже, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Журналист спросил у главы российского государства, готова ли Россия в качестве жеста доброй воли освободить Гершковича.

«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров», – ответил Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент пояснил, что имеет ввиду, прежде всего, представителей спецслужб. «Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему», – добавил глава государства, отметив, что Россия готова решать «эту проблему». «Есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться», – отметил Путин.

«Не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине», – заверил он.

В свою очередь, Карлсон выразил мнение, что Гершкович «точно не шпион», а журналист, который «получил информацию, которая не должна была оказаться в его руках».

«Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался: он получал закрытую, секретную информацию, причём делал это конспиративно», – отреагировал Путин.

При этом он не исключил, что Гершковича «кто-то мог втянуть его в это дело», или журналист «сделал все по неосторожности, по собственной инициативе», но «по факту это называется шпионаж». «Его с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну что это такое?», – продолжил российский президент.

«Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб или каких-то других структур», – заявил российский президент.

Путин при этом счел бессмысленным держать американского журналиста в российской тюрьме. «Но пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. <…> Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться», – отметил глава российского государства.

В ответ Карлсон выразил надежду, что Россия все же освободит Гершковича. «Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой в конце концов. Говорю искренне совершенно. Но, повторяю, диалог идет. Чем больше мы придаем огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Все должно быть спокойно», – сказал Путин.

Президент РФ в ходе беседы также рассказал, что в «стране – союзнике Соединенных Штатов» в тюрьме сидит «человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». «Во время событий на Кавказе знаете, что он (бандит) делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет – это другой вопрос», – отметил Путин.

«Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме, и между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают», – подчеркнул российский президент.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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