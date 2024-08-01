В ГУФСИН не раскрывают местонахождение Гершковича

В ГУФСИН по Свердловской области не раскрывают информацию о нынешнем местонахождении американца Эвана Гершковича, осужденного за шпионаж.

«Никак не комментируем, есть федеральный закон о персональных данных, который не позволяет раскрывать местонахождение осужденных и обвиняемых граждан», – заявил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУФСИН Александр Левченко.

Ранее появилась информация, что в самое ближайшее время Гершкович может вернуться в США по обмену заключенными. Ведущий канала Fox News заявил, что эта информация была получена от газеты The Wall Street Journal. На кого именно обменяют Гершковича, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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