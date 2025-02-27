Про пойманного в Екатеринбурге шпиона Эвана Гершковича снимут кино

В США снимут фильм по воспоминаниям Эвана Гершковича, который в 2024 году был осужден в России за шпионаж.

Гершкович выступит исполнительным продюсером вместе с The Wall Street Journal и своей матерью Эллой Милман. Режиссером станет Эдвард Бергер, который снял номинированный на «Оскар» фильм «Конклав» о выборах Папы Римского, сообщает The Guardian.

Как уже сообщал «Новый День», Эван Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. Но, по данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович на Урале, «не имеет отношения к журналистике». 30 марта 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича «взяли с поличным».

Тем не менее в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Эван Гершкович, обвиняемый в России в шпионаже, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам.

19 июля 2024 года Свердловский областной суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (276 УК РФ). Уже в августе 2024 года Гершкович вернулся в США в рамках обмена заключенными.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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