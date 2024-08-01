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Четверг, 1 августа 2024, 18:00 мск

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Россия и США обменяли 26 заключенных – СМИ

Фото: FreePik

Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту Анкары, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV, который вел прямую трансляцию с места событий.

Как сообщается, в списке на обмен двое детей.

По данным канала TRT Haber, который цитирует РБК, были обменяны заключенные, содержавшиеся в учреждениях семи государств. Россия получит 10 человек, Германия – 13, США – 3.

Ранее сообщалось, что Россия согласилась освободить осужденных в России за шпионаж репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

Анкара, Анастасия Смирнова

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