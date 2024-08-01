Россия освободила Гершковича и Уилана в рамках обмена заключенными – Bloomberg

Ранее осужденные в России за шпионаж репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан освобождены в рамках обмена заключенными. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По его данным, оба американца уже направляются в пункты назначения за пределами России. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«В рамках соглашения об обмене осужденными США и их союзники вернут России заключенных, которых они удерживают», – пишет Bloomberg. Кто из россиян вернется на родину, не уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что Гершкович может покинуть Россию уже сегодня – в рамках обмена. Об этом, в частности, информировал ТАСС со ссылкой на американский канал Fox News.

В Кремле отказались комментировать возможный обмен заключенными между Россией и странами Запада. «У меня нет никаких комментариев по этой теме», – сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Напомним, 19 июля Свердловский областной суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Гособвинение просило для него 18 лет заключения.

Пол Уилан, имеющий гражданство еще трех стран – Канады, Великобритании и Ирландии, в июне 2020 года был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже и получил 16 лет колонии строгого режима.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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