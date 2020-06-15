16 лет «строгача» за шпионаж: американца Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко – адвокат

Мосгорсуд вынес приговор американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Уилан, также имеющих гражданство еще трех стран – Канады, Великобритании и Ирландии, был признан судом виновным в инкриминируемом ему преступлении и получил 16 лет колонии строгого режима. Обвинение просило для него 18 лет «строгача». Сам подсудимый перед оглашением приговора заявил о своей невиновности и назвал суд над ним политическим и фиктивным.

Защита американца уже заявила, что обжалует приговор. По словам адвоката Уилана Владимира Жеребенкова, судебный вердикт будет обжалован в течение 10 суток. Он также заявил о возможности обмена Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах. Защитник отметил, что вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу, передает «Интерфакс».

Посол США в России Джон Салливан заявил, что «глубоко разочарован» приговором. По его мнению, вина американского гражданина «абсолютно не доказана» (цитата по ТАСС).

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. По версии следствия, бывший морпех армии США занимался шпионажем в пользу американских спецслужб. У него была изъята флеш-карта со сведениями, составляющими государственную тайну. Однако защита Уилана настаивала на невиновности американца. По утверждению адвокатов, Уилан считал, что на карте памяти была личная информация о его поездках в Россию, с которой он не успел ознакомиться.

Москва, Наталья Петрова

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